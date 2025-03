Urbanistica: AbitareIn, 'fiducia in magistrati, figlia Oggioni scelta per curriculum'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "AbitareIn esprime fiducia nei confronti della magistratura e intende cooperare fattivamente alla corretta ricostruzione dei rapporti tra i soggetti coinvolti: la società è certa della propria completa estraneità alle ipotesi in indagine, in qua...

Milano, 5 mar. (Adnkronos) – "AbitareIn esprime fiducia nei confronti della magistratura e intende cooperare fattivamente alla corretta ricostruzione dei rapporti tra i soggetti coinvolti: la società è certa della propria completa estraneità alle ipotesi in indagine, in quanto tutte le operazioni immobiliari realizzate da AbitareIn o da società appartenenti al gruppo hanno ottenuto titoli edilizi rispettando la normativa urbanistica vigente, senza aver usufruito di alcun tipo di agevolazione". Lo comunica la società indagata (insieme al proprio legale rappresentante e un dipendente) e perquisita nell'inchiesta della procura di Milano sull'urbanistica che ha portato ai domiciliari per corruzione, falso e depistaggio l'architetto Giovanni Oggioni.

In particolare, AbitareIn precisa che la collaborazione professionale con l'architetta Elena Oggioni (non indagata), figlia dell'ex vice presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, "è iniziata nel 2020, in relazione a una specifica esigenza di una nuova risorsa da inserire nel dipartimento della società denominato Architeam, che si occupa di Interior design e non si interfaccia con gli uffici competenti per le pratiche edilizie o paesaggistiche del Comune di Milano. La ricerca del candidato per la posizione in Architeam è stata effettuata attraverso un annuncio su fonti aperte, a cui hanno dato riscontro numerosi candidati, tra i quali l'architetta Oggioni, che ha trasmesso il proprio curriculum a riscontro di tale annuncio".

Il suo profilo professionale "è stato scelto in ragione della pregressa esperienza lavorativa, maturata senza soluzione di continuità da oltre un decennio in prestigiosi Studi di architettura, in cui aveva sviluppato particolari competenze nel settore dell’Interior design e rispetto ai programmi informatici specialistici impiegati da AbitareIn".