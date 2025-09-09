Usa: ambasciatore Gb definì Epstein 'il mio migliore amico'

Washington, 9 set. (Adnkronos) - "Il mio migliore amico, un uomo intelligente e perspicace, paracadutato nella mia vita". Lo scrisse in una lettera, contenuta nel libro degli auguri per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 e pubblicato dai legislatori americani, Peter Mandelso...

Washington, 9 set. (Adnkronos) – "Il mio migliore amico, un uomo intelligente e perspicace, paracadutato nella mia vita". Lo scrisse in una lettera, contenuta nel libro degli auguri per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 e pubblicato dai legislatori americani, Peter Mandelson, l'attuale ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. L'esistenza della lettera di Mandelson era stata segnalata per la prima volta dal Wall Street Journal a luglio, quando il giornale aveva pubblicato i dettagli del presunto biglietto di auguri.

Un portavoce ufficiale dell'ambasciatore ha dichiarato alla Bbc: "Lord Mandelson ha da tempo affermato apertamente di essersi pentito profondamente di essere stato presentato a Epstein" aggiungendo che il suo legame con l'ex finanziere "è di dominio pubblico da tempo".