Usa, bimbo di 10 anni spara ad ex sindaco e alla figlia: 2 morti in Louisiana

L’82enne, ex sindaco di una città in Louisiana Joe Cornelius Sr e sua figlia di 31 anni e Keisha Miles, sono morti nella giornata di domenica, quando i loro corpi sono stati ritrovati senza vita. I due erano stati colpiti da spari provenienti da due diverse armi da fuoco.

Il fatto sicuramente più sconcertante è che a sparare sarebbe stato un bambino di soli 10 anni, legato all’ex sindaco e alla figlia da qualche grado di parentela che la polizia Usa non ha voluto specificare. Anche il movente degli omicidi, al momento, non è stato reso noto, seppur alcuni testimoni dicono di aver sentito un litigio per addebiti sulla carta di credito per videogiochi. Il bambino ha già confessato il duplice omicidio ed è stato arrestato.