Il treno deraglia e prende fuoco a San Francisco: paura per i passeggeri del mezzo. In 9 sono rimasti feriti

Paura in California, e nello specifico nella baia di San Francisco, a causa di un treno che è improvvisamente deragliato nella giornata di ieri. Il mezzo, che trasportava decine di passeggeri, ha anche preso fuoco: 9 persone sono rimaste ferite.

Treno deraglia a San Francisco: cosa è successo

I media americani raccontano di un insolito incidente avvenuto ieri in California dove, tra le stazioni di Orinda e Lafayette nella baia di San Francisco, un treno passeggeri è improvvisamente deragliato. Il mezzo, un treno della Bay Area Rapid Transit (Bart), ha anche preso fuoco, costringendo i tanti passeggeri che erano a bordo ad una rapida evacuazione: in 9 sono però rimasti feriti. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto, al momento non si conosce l’esatta causa dell’incidente.

Treno deraglia a San Francisco: il messaggio

Un portavoce del sistema di trasporto pubblico dello Stato della California ha raccontato: “Il centro di controllo delle operazioni non è stato in grado di comunicare con l’interblocco per spostare i binari nella posizione corretta, quindi hanno incaricato l’operatore del treno di fermare il treno fuori bordo e di mettere manualmente i binari in posizione”. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.