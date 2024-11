Usa: Di Giuseppe (Fdi), 'con Trump tornino a essere i carabinieri del mondo'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Trump sarà un'opportunità o una 'gatta da pelare' per l'Europa? "Trump può essere un problema se la Ue vorrà mantenere il green deal, le macchine elettriche e tutte quelle cose lì. Oppure un'opportunità, se gli europei capiscono che nell'Ovest del mondo serve un solido alleato economico. E' il mondo ad aver bisogno di un'America forte, perché in questi anni è mancato un carabiniere del mondo. Questa elezione è l'ultima di un ciclo che marca la fine dell'epoca della globalizzazione. Il sogno, trasformato in un incubo, della globalizzazione forzata sulla pelle della classe media è finito". Lo dice all'Adnkronos il deputato di Fdi eletto nella circoscrizione Nord America, Andrea Di Giuseppe, membro del partito repubblicano Usa che ha seguito da vicino, dal comitato di Trump in Florida, l'esito delle presidenziali negli States.