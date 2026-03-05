Usa e curdi: il sostegno di Trump a un'azione militare contro l'Iran

Il presidente Trump ha dichiarato di essere «tutto per» una possibile azione curda in Iran; contemporaneamente emergono resoconti su contatti con leader curdi, il ruolo della CIA e le reazioni del governo regionale del Kurdistan

FLASH – Nelle ultime ore il presidente Trump ha dichiarato la propria disponibilità a una possibile offensiva di forze curde sul territorio iraniano, secondo interviste e rapporti dei media.

Fonti giornalistiche riferiscono inoltre contatti tra funzionari statunitensi e la CIA per esplorare forme di supporto a gruppi di opposizione. Tale sviluppo solleva timori per una potenziale destabilizzazione regionale e per ripercussioni diplomatiche fra Stati Uniti e Iran. Le notizie restano oggetto di verifiche da parte delle agenzie internazionali; sono attesi aggiornamenti dalle fonti ufficiali.

Contatti tra Washington e leader curdi

Fonti giornalistiche riferiscono che il presidente Trump ha tenuto colloqui telefonici con esponenti del governo regionale del Kurdistan in Iraq e con rappresentanti del PDKI. Le conversazioni, secondo le stesse fonti, mirerebbero a coordinare supporti logistici o operativi per azioni al confine con l’Iran.

La Casa Bianca ha confermato soltanto contatti diplomatici generici e la presenza di una base statunitense nel nord dell’Iraq. Sul posto i nostri inviati confermano che le informazioni sono ancora oggetto di verifica da parte delle agenzie internazionali.

PDKI indica il Democratic Party of Iranian Kurdistan, movimento di opposizione curda iraniana citato dalle fonti. La situazione si evolve rapidamente: sono attesi sviluppi e verifiche ufficiali da parte delle autorità coinvolte.

La questione del supporto militare

La situazione si evolve rapidamente: più fonti indicano che la CIA starebbe predisponendo forniture e canali di collegamento con milizie curde iraniane lungo la linea di confine.

Secondo queste ricostruzioni, l’obiettivo sarebbe creare condizioni favorevoli a una mobilitazione urbana contro il regime, definita in alcuni ambienti come una strategia per affaticare e frammentare le forze di sicurezza iraniane. Tuttavia, funzionari della difesa statunitense hanno dichiarato pubblicamente che gli obiettivi non prevedono l’armamento esclusivo di una singola formazione.

Reazioni regionali e attacchi incrociati

AGGIORNAMENTO ORE — A seguito delle dichiarazioni dei funzionari della difesa statunitense, la tensione nella regione è aumentata. Da Teheran l’unità dei Guardiani della rivoluzione ha intensificato attacchi con missili e droni contro presunte postazioni di gruppi anti-iraniani nel territorio del Kurdistan iracheno. Le autorità iraniane hanno affermato di aver colpito elementi ostili.

Il governo regionale del Kurdistan ha condannato le operazioni e ha negato qualsiasi partecipazione a un’offensiva contro l’Iran. Il KRG ha sottolineato la volontà di mantenere la stabilità locale e di evitare un’escalation del conflitto. Sul posto i nostri inviati confermano tensioni crescenti lungo la linea di confine e la presenza di forze di sicurezza regionali impegnate in controllo e protezione.

La situazione si evolve rapidamente: fonti locali segnalano potenziali reazioni a catena da parte di milizie transfrontaliere. Restano attesi aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità regionali e internazionali sulle prossime mosse.

Le dinamiche tra KRG e milizie curde

Restano attesi aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità regionali e internazionali sulle prossime mosse. Il Governo regionale del Kurdistan (KRG) si trova in una posizione delicata tra esigenze di sicurezza e pressioni esterne.

Da una parte la regione ospita gruppi curdi iraniani e funge da base logistica per attori stranieri; dall’altra teme ripercussioni se venisse percepita come punto di partenza per attacchi contro Teheran. Un funzionario del governo regionale ha espresso preoccupazione per la pressione esercitata dagli Stati Uniti, affermando che è difficile contrastare voleri politici così forti e che la regione è «spaventata» dall’idea di opporsi apertamente a Washington. Sul piano pratico, rimane la necessità di bilanciare sicurezza interna e relazioni internazionali.

Appelli alla diserzione e rischi interni in Iran

AGGIORNAMENTO ORE: leader curdi e gruppi di opposizione hanno intensificato gli appelli ai militari iraniani per abbandonare le caserme.

Chi lancia gli appelli sono esponenti dell’opposizione curda, tra cui Mustafa Hijri del PDKI. Cosa chiedono: rifiutare gli ordini e non partecipare alle operazioni contro i civili.

Quando e dove: gli appelli si sono moltiplicati nelle ultime settimane nelle province nord-occidentali dell’Iran, secondo fonti diplomatiche e osservatori regionali.

Perché: gli esponenti affermano che la diserzione è un gesto di protezione delle vite e un segnale di rifiuto del regime. Diserzione indica l’abbandono volontario del servizio militare in contesto di conflitto interno.

Pericoli di un’escalation

Analisti avvertono che l’incoraggiamento esterno alle tensioni etniche potrebbe degenerare in conflitto interno prolungato.

La storia regionale mostra come alleanze temporanee tra attori esterni e gruppi locali possano aumentare instabilità e vittime civili.

Le conseguenze possibili includono frammentazione delle forze di sicurezza, ulteriori spostamenti di popolazione e pressioni sui paesi confinanti.

Fonti internazionali sottolineano la necessità di monitoraggio e misure diplomatiche mirate per contenere il rischio di escalation.

Sul piano pratico, resta cruciale bilanciare la sicurezza interna con le relazioni internazionali e prevenire ripercussioni transfrontaliere.

Prospettive e incognite

Sul piano pratico resta cruciale bilanciare la sicurezza interna con le relazioni internazionali e prevenire ripercussioni transfrontaliere. Permangono numerose incertezze sulla capacità effettiva delle forze curde di condurre un’operazione su vasta scala. È altresì incerta la volontà occidentale di fornire appoggio aereo o logistico. Fonti americane e israeliane valutano opzioni diverse, dall’uso dei curdi per indebolire il regime a ipotesi di creazione di zone cuscinetto nel nord iraniano. Tuttavia qualsiasi piano richiede accordi pratici e garanzie politiche che al momento non risultano consolidate.

Quadro finale

Le dichiarazioni pubbliche di Trump e i rapporti sulla possibile attività della CIA indicano una strategia rivolta a indebolire il regime iraniano facendo leva su attori etnici e regionali.

Tuttavia le fratture interne tra i gruppi curdi e la prudenza dei governi locali mostrano che un’operazione simile è complessa e ad alto rischio.

Il futuro dipenderà tanto dalle mosse sul campo quanto dalle scelte politiche di Washington, Erbil e Teheran, nonché dalla capacità delle parti di definire accordi pratici e garanzie operative.