Usa, governatore Maryland concede grazia a 175mila condannati per marijuana

Washington, 17 giu. (Adnkronos) - Il governatore del Maryland Wes Moore firmerà oggi la grazia per 175mila persone condannate per possesso di marijuana. Lo riporta l'emittente Abc News. Intervistato dal Washington Post, Moore ha detto che questi reati venivano usati ad esempio per negare...