Tragedia in una miniera del Colorado, USA: 12 turisti bloccati, un morto

Incidente in una miniera del Colorado, USA: 12 turisti intrappolati a 300 metri di profondità, un morto e feriti lievi. Le autorità indagano sulle cause del guasto all'ascensore

Tragedia in Colorado, dove 12 turisti sono rimasti intrappolati a circa 300 metri di profondità nella storica miniera d’oro Mollie Kathleen, situata vicino a Cripple Creek.

L’incidente ha causato la morte di una persona, mentre altre 11 sono state soccorse, con quattro di loro che hanno riportato lievi ferite. Il fatto è stato riportato dal New York Times, citando le dichiarazioni dello sceriffo della contea di Teller, che sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente, in particolare il guasto del carrello dell’ascensore che trasportava i turisti. Non si sa se al momento del blocco stessero scendendo o risalendo dalla miniera. Questo dettaglio è ancora al vaglio delle autorità, che stanno lavorando per comprendere se ci siano state negligenze o problemi strutturali legati alle operazioni turistiche nella miniera.

La miniera Mollie Kathleen, pur non essendo più in funzione per l’estrazione, è diventata nel tempo una popolare attrazione turistica, offrendo visite guidate nel sottosuolo per far conoscere ai visitatori la storia delle attività minerarie della regione. Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei siti storici riconvertiti a uso turistico, specialmente quando si tratta di ambienti sotterranei complessi come le miniere.

Le autorità locali stanno lavorando per assicurarsi che l’area sia sicura e per chiarire le dinamiche di quanto accaduto.