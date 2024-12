Usa: Jill Biden parla dei bisnonni e si emoziona, 'la loro vita in America forgiata da valori italiani'**

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) – "Negli Usa la vita dei miei bisnonni è stata forgiata dai valori italiani. Come molti della loro generazione, forti di questi valori e tuttavia alla ricerca di opportunità migliori, i miei bisnonni decisero di lasciare la loro madre patria, in Italia, verso la promessa di un posto sconosciuto con l'idea che, a prescincdere da dovunque uno venga, si può sempre teovare una casa e un futuro negli Usa". Lo ha detto la First Lady Jill Biden dal palco di Gesso (Messina). I suoi bisnonni "hanno attraversato l'Atlantico e pregavano la protezione di Sant'Antonio che continua a proteggere gli abitanti di Gesso- dice – In America hanno subito scoperto che ad Hammonton, nel New Jersey, c'erano tanti migranti arrivati da Gesso e altri paesi come Gesso hanno portato la luce delle loro patrie verso la nuova nazione". "Passo dopo passo i miei bisnonni hanno costruito una nuova vita- prosegue la First Lady – Il loro cognome, Giacoppa divenne Jacobs. Il loro figlio, mio nonno, crebbe e trovò lavoro in una ditta di traslochi. Suo figlio, mio padre, entrò nelle forze armate all'età di 17 anni. E poi continuò gli studi per lavorare in banca".