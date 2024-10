Manca ormai sempre meno alle elezioni americane e i toni del dibattito si accendono ulteriormente. Kamala Harris non le manda a dire su Donald Trump e lancia una pesante accusa nei confronti del leader repubblicano.

Elezioni Usa, Kamala Harris attacca Donald Trump: “Il fascista”

Era stato lo stesso Trump, infatti, a dichiarare che se dovesse tornare alla Casa Bianca sarebbe stato, nel primo giorno del nuovo mandato, un dittatore. Sulla base di questa controversa dichiarazione, Kamala Harris lancia un attacco frontale nei confronti del tycoon: “E’ profondamente preoccupante e incredibilmente pericoloso che Donald Trump invochi Adolf Hitler, l’uomo responsabile della morte di 6 milioni di ebrei e di centinaia di migliaia di americani”. La Harris sembra rifarsi anche alle parole del generale John Kelly, che aveva spiegato come Trump fosse per certi versi un estimatore del tremendo dittatore della Germania di metà ventesimo secolo. “Trump è sempre più instabile e senza freni e, in un secondo mandato, non ci saranno persone come John Kelly che faranno una barriera contro le sue propensioni ed azioni quindi quello che Trump vuole lo sappiamo, vuole il potere assoluto. La domanda in 13 giorni sarà: cosa vuole il popolo americano?”.