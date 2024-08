Passano le settimane e il momento più caldo delle elezioni negli Stati Uniti d’America si avvicina. Donald Trump sembra essere più concentrato che mai verso la volata finale e non risparmia attacchi alla sua avversaria: la candidata dei democratici, Kamala Harris.

Trump attacca Kamala Harris: la conferenza stampa

“Gli Stati Uniti sono una nazione fallimentare con una economia fallimentare, e Kamala Harris distrugge tutto ciò che tocca“ – questo è stato uno dei passaggi più importanti della prima parte della conferenza stampa indetta da Donald Trump ieri, nel suo resort a Bedminster. Per circa un’ora, il tycoon non ha permesso ai giornalisti presenti di fare domande, ma ha parlato in un lungo monologo: “La Harris vuole imporre un controllo comunista sui prezzi” – afferma ancora Trump, non lesinando attacchi alla sua rivale per le elezioni Usa.

Trump attacca Kamala Harris: le accuse personali

Rispondendo ad una domanda diretta di un reporter proprio in merito alle dichiarazioni sulla Harris, Trump ha messo in chiaro il suo punto di vista: “Penso di aver diritto agli attacchi personali. Io ho diritto ad attaccare Kamala Harris, lei mi ha definito bizzarro e io non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza”.