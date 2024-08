Nel corso di una conferenza stampa organizzata ieri in New Jersey, si è assistito ad una piccola critica, la prima da molti mesi, di Donald Trump nei confronti di Israele e di come il Paese sta gestendo la guerra in Medio Oriente. Il tycoon non ha effettuato un grosso cambio di rotta comunicativo, e non ha mancato di far sentire l’appoggio Usa a Tel Aviv, ma ha voluto lanciare un vero e proprio avvertimento a Benjamin Netanyahu, esortandolo ad arrivare alla vittoria, ma in tempi più rapidi.

Donald Trump avverte Netanyahu: Israele e la guerra a Gaza

Il quotidiano Times of Israel, uno dei maggiori organi di informazione di Tel Aviv, apre oggi con le parole di Donald Trump, rilasciate durante l’ultima conferenza del candidato repubblicano alle prossime elezioni Usa. “Ho consigliato a Benjamin Netanyahu di vincere la guerra rapidamente, perché le morti a Gaza devono terminare“. Il passaggio sottolineato dal quotidiano è soprattutto quello legato alle ‘morti che devono finire‘: sembrerebbe una primissima critica di Trump alle modalità con cui Israele sta conducendo la guerra nell’enclave palestinese.

Donald Trump avverte Netanyahu: la critica a Kamala Harris

Trump, nella medesima conferenza stampa, ha poi parlato di Kamala Harris e dei suoi ripetuti inviti alla tregua in Palestina: “Fin dall’inizio la vicepresidente Usa ha lavorato per legare le mani dietro la schiena a Israele, chiedendo sempre un cessate il fuoco immediato“ – ha detto Trump – “Questo darebbe solo ad Hamas il tempo di riorganizzarsi e lanciare un nuovo attacco in stile 7 ottobre”.