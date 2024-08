Nel corso della serata di ieri, Donald Trump ha fatto il suo ritorno ufficiale sulla piattaforma di Twitter, ormai da tempo rinominata X dal suo nuovo proprietario, Elon Musk. Ed è proprio con lui che il tycoon si è intrattenuto per una live durata un paio di ore, in cui sono stati trattati diversi argomenti.

Elon Musk intervista Donald Trump: la guerra in Ucraina

Primo tema, fra i tanti toccati nella live, è stato quello della guerra in Ucraina. Trump ha ribadito ancora una volta che, all’epoca, lui aveva sconsigliato a Vladimir Putin di entrare in guerra, ribadendo che con lui presidente al posto di Joe Biden, l’invasione in Ucraina non sarebbe mai capitata. Sul tema, poi, il tycoon ha ribadito: “L’Ue si approfitta di noi negli scambi commerciali e noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi per Kiev“. In generale, Trump ha ripetuto ancora una volta che, secondo lui, è presente il rischio di entrare in una Terza guerra mondiale: “Il rischio c’è, ma la gente lo sottovaluta” – gli fa eco Musk.

Elon Musk intervista Donald Trump: Harris e Biden

Tornando, poi, su faccende che riguardano l’America più da vicino, Trump ha fatto riferimento alla corsa alla Casa Bianca, parlando di Kamala Harris: “E’ una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio di Joe Biden“. Sull’attuale presidente americano, il leader dei Repubblicani ha anche aggiunto: “Non sono un fan di Biden, che è il peggiore presidente della storia, ma quello che gli hanno fatto è stato un colpo di Stato“.

Elon Musk intervista Donald Trump: l’attacco hacker

Da segnalare, inoltre, che l’intervista non ha potuto iniziare negli orari previsti. Elon Musk ha spiegato i motivi già nella serata di ieri: “Scusate per il ritardo. “Questo massiccio attacco mostra che c’è molta opposizione a sentire cosa Trump ha da dire, quindi sono onorato di avere questa conversazione” – il riferimento dell’uomo più ricco del pianeta era ad un attacco hacker che ha causato problemi per diversi miuti al link postato sulla piattaforma attraverso il quale si doveva seguire l’intervista.