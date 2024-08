Una donna e una bambina sono rimaste ferite da un uomo, armato di coltello, che le ha aggredite nel centro di Londra. L’uomo è stato arrestato.

L’aggressione con coltello a Londra

A rendere noto l’accaduto è lo polizia di Londra con un messaggio su X in cui informano che un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato una donna di 34 anni e una bambina di 11 a Leicester Square, nel centro di Londra. Le due vittime sono state soccorse dai commessi di alcuni negozi in attesa dell’arrivo dei paramedici. Quindi sono state trasportate in ospedale, ma non si sa nulla sulle loro condizioni di salute.

Si ritiene che l’uomo abbia agito da solo e non ci sono altri sospetti.

L’attacco di Liverpool

L’aggressione avviene a due settimane di distanza da un altro attacco con coltello che ha scosso l’Inghilterra. A Liverpool un 17enne, nato nel Regno Unito ma di origini ruandesi, ha infatti accoltellato i partecipanti a un evento di danza, uccidendo tre bambini e ferendo molte altre persone. Le origini del giovane oltre a una serie di fake news circolanti sul web hanno portato a manifestazioni anti-migranti da parte dell’estrema destra, culminate in centinaia di arresti.