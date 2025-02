Usa: Musk, 'Vance nostro futuro presidente'

Washington, 28 feb. (Adnkronos/Afp) - Elon Musk ha definito il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance come il "futuro presidente" degli Stati Uniti, in un breve messaggio su X. "Il miglior vicepresidente di sempre e il nostro futuro presidente", ha scritto sul social di sua pr...

Washington, 28 feb. (Adnkronos/Afp) – Elon Musk ha definito il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance come il "futuro presidente" degli Stati Uniti, in un breve messaggio su X. "Il miglior vicepresidente di sempre e il nostro futuro presidente", ha scritto sul social di sua proprietà. Già il 19 febbraio, l'uomo più ricco del mondo, boss di Tesla, Space X e X, aveva già definito JD Vance come "il miglior vicepresidente di sempre e, si spera, il nostro futuro presidente".

I messaggi di Musk arrivano mentre Donald Trump, che ha già svolto il suo primo mandato alla Casa Bianca dal 2017 al 2021, accenna regolarmente a un possibile terzo mandato, anche se il 22mo emendamento della Costituzione, ratificato nel 1951, stabilisce che "nessuna persona potrà essere eletta alla carica di Presidente più di due volte.