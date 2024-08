USA, gli Obama alla Convention Dem: “Yes She Can!”

Barack e Michelle Obama alla convention dem: "Yes She Can"

Grande attesa per la notte di Barack e Michelle Obama alla convention dem di Chicago. La coppia ha voluto dare il proprio sostegno a Kamala Harris.

“Non è il momento di mettersi a sedere e lamentarsi, fate qualcosa” ha dichiarato Michelle Obama, nel suo discorso particolarmente atteso. “Non fate buu, votate” ha sottolineato Barack Obama, mentre i presenti urlavano in segno di disapprovazione verso Donald Trump. Cinquemila delegati hanno accolto con ovazione la coppia, che ha messo in guardia dal possibile ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Entrambi hanno riconfermato il loro sostegno e la loro fiducia per Kamala Harris e hanno sottolineato che la situazione con la sua candidatura è decisamente cambiata. Michelle Obama ha parlato di “aria nuova“, mentre il marito ha dichiarato di sentirsi carico.

Grande entusiasmo durante la convention e tutti sono convinti che se fosse rimasto Biden, nonostante sia amato, non ci sarebbe stato lo stesso clima. Gli Obama hanno ribadito la loro fiducia in Kamala Harris, sottolineando che è il momento di fare qualcosa per non rendere la rimonta vana. L’urgenza con cui hanno chiesto di votare e fare qualcosa conferma che la partita è ancora in bilico, nonostante i sondaggi favorevoli. “Yes She Can” ha dichiarato Barack Obama, riadattando il suo famoso slogan elettorale in favore di Kamala Harris.