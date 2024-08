Questa è la notte di Barack e Michelle Obama alla convention democratica. La coppia è pronta a dare il suo sostegno a Kamala Harris.

Usa, convention di Chicago: la notte di Barack e Michelle Obama

Barack e Michelle Obama sono pronti a salire sul palco della convention democratica di Chicago per ribadire il sostegno che hanno dato a Kamala Harris. La prima a parlare sarà Michelle Obama e il suo discorso è particolarmente atteso perché è dalla convention del 2016 che è lontana dai riflettori politici. Il suo nome era anche circolato come possibile candidata dopo la rinuncia di Joe Biden.

“Non si candiderebbe mai” aveva affermato un ex funzionario della Casa Bianca degli Obama, sottolineando che nonostante questo è sempre stata la favorita degli elettori democratici, anche più del marito.

Molto atteso il discorso di Barack Obama

Anche il discorso di Barack Obama è particolarmente atteso, perché avrà un grande valore anche dal punto di vista personale. In molti ricordano l’ascesa dell’allora sconosciuto candidato al Senato, iniziata 20 anni fa, con un discorso in cui parlò della “audacia della speranza di un ragazzino magro con un nome buffo che crede che l’America è anche un posto per lui“. Dopo quattro anni si era candidato alla Casa Bianca e aveva vinto. I discorsi di Barack e Michelle Obama riusciranno sicuramente a conquistare tutti, come è già accaduto in passato.