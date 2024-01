Casa Bianca, una rivelazione

In queste ultime ore si sta facendo strada una notizia che, più che una notizia, è un rumors. Rumors che fa discutere tutto il mondo perché riguarda la Casa Bianca. Di cosa si tratta? Tutto è nato con quanto dichiarato dal noto New York Post. Qui si legge che, secondo delle fonti attendibili ed autorevoli, Obama ha fatto un sondaggio tra i donatori. Quando Biden, nel mese di maggio, dirà che non si ricandiderà di nuovo per la presidenza, verrà fatto quindi il nome di Michelle, proprio la moglie dell’ex presidente USA, Barack Obama.

Michelle Obama alla Casa Bianca?

Da quanto si legge ancora, Joe Biden continuerà a comportarsi come nulla fosse, come se fosse ancora candidato egli stesso alla presidenza. Fino a quando non arriverà Michelle Obama in sua sostituzione.

Michelle Obama al posto di Biden, tutto vero?

Al momento ovviamente non ci sono delle certezze su questa rivelazione inaspettata. Secondo molti si tratterebbe di una vicenda poco credibile ma in fondo non essendoci alcuna ufficialità sul caso non resterà che attendere per capire come si svilupperà il tutto e capire se, effettivamente, Michelle Obama potrebbe arrivare alla Casa Bianca in sostituzione di Joe Biden oppure no.