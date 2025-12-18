Usa: Washington, 'colpita imbarcazione nel Pacifico orientale, uccisi 4 narcotrafficanti'

Washington, 18 dic. (Adnkronos) – "Il 17 dicembre, sotto la direzione del Segretario della Guerra Pete Hegseth, la Joint Task Force Southern Spear ha condotto un attacco cinetico letale su un'imbarcazione gestita da un'organizzazione terroristica, designata come tale, in acque internazionali. L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione stava transitando lungo una nota rotta del narcotraffico nel Pacifico orientale ed era impegnata in operazioni di narcotraffico.

In totale, quattro narcoterroristi sono stati uccisi e nessun militare statunitense è rimasto ferito". Lo ha reso noto su X lo Us Sothern Command, postando un video che mostra il momento in cui il motoscafo viene colpito.

Ordinato dal Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, l'attacco porta a quasi 100 il numero di persone uccise nei raid statunitensi da settembre su 26 imbarcazioni – riconosciuti da Washington – nell'Oceano Pacifico orientale e nei Caraibi. Mentre gli esperti legali hanno accusato gli Stati Uniti di aver condotto una campagna di esecuzioni extragiudiziali in acque internazionali, Trump ha giustificato gli attacchi come necessari per fermare il flusso di droga negli Stati Uniti proveniente dai cartelli della droga, in particolare quelli con sede in Venezuela.