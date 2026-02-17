Vaccinazione contro l'Hpv, la campagna della Serie A Women insieme a Msd per diffondere la prevenzione

MSD Italia, Serie A Women e il Ministero della Salute hanno presentato la campagna “Blocca l’Hpv con la vaccinazione”, un’iniziativa che mette insieme lo spettacolo del calcio femminile e la prevenzione sanitaria per contrastare le infezioni da papillomavirus umano e i tumori ad esse legati.

L’idea è semplice e immediata: usare la metafora della parata della portiera per rappresentare il ruolo protettivo del vaccino.

Nei materiali promozionali le azioni difensive delle calciatrici diventano una metafora visiva della prevenzione, resa ancora più suggestiva con il supporto di tecnologie che ricreano le parate. Il messaggio finale è diretto: la vaccinazione può bloccare la diffusione del virus e ridurre il rischio di lesioni precancerose.

Una campagna multicanale

Il progetto punta a raggiungere pubblici diversi con strumenti differenti: video e contenuti sui social (YouTube, Facebook, TikTok), presenza sui canali di streaming come DAZN, led bordocampo negli stadi e punti informativi durante le partite della Coppa Italia Women. L’obiettivo dichiarato è aumentare la consapevolezza tra i giovani — ma anche tra gli adulti non vaccinati — offrendo indicazioni concrete su dove e come vaccinarsi: medico di famiglia, centri vaccinali locali e il sito istituzionale infohpv.it sono i riferimenti consigliati.

Perché la prevenzione conta

L’HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa e, mentre nella maggior parte dei casi l’organismo elimina il virus da solo, alcune infezioni persistenti possono evolvere in lesioni precancerose o tumori. In Europa l’HPV è responsabile del 100% dei tumori della cervice uterina e di una quota rilevante di neoplasie dell’ano, della vagina, della vulva, del pene e dell’area orofaringea. In Italia si stima che circa 8.800 tumori ogni anno siano associati a ceppi oncogeni del papillomavirus, con conseguenze significative sul piano clinico e sanitario.

Vaccino e screening: un’accoppiata efficace

La strategia di prevenzione è doppia e complementare: il vaccino protegge contro le infezioni da ceppi ad alto rischio, mentre i programmi di screening consentono di intercettare tempestivamente eventuali alterazioni. In Italia la vaccinazione è offerta sia a ragazze sia a ragazzi; lo screening, rivolto in particolare alle donne, rimane uno strumento fondamentale per ridurre mortalità e necessità di trattamenti invasivi. L’efficacia complessiva dipende dalla copertura vaccinale e dalla partecipazione ai percorsi di screening: più alta è l’adesione, più si abbassa il carico di malattia.

Chi c’è dietro la campagna

La partnership unisce istituzioni sportive e sanitarie con il mondo dell’industria farmaceutica. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Serie A Women offrono visibilità, mentre MSD Italia contribuisce con risorse e contenuti. Tra le voci che hanno sostenuto l’iniziativa sono intervenuti rappresentanti istituzionali e tecnici che hanno evidenziato il valore della collaborazione tra sport e salute pubblica. L’obiettivo è raggiungere un pubblico ampio e trasformare l’informazione in azione concreta.

Cosa possono fare i cittadini

Per chi vuole sapere di più o prenotare la vaccinazione, i punti di riferimento restano il medico di famiglia, il centro vaccinale locale e il sito infohpv.it, autorizzato dal Ministero della Salute. Le autorità raccomandano di informarsi e aderire ai programmi raccomandati: vaccinazione e screening insieme costituiscono gli strumenti più efficaci per ridurre il rischio individuale e collettivo legato all’HPV.

Prossimi passi

La campagna non si esaurisce con il lancio: sono previste attività di approfondimento e ulteriori iniziative informative per potenziare l’adesione ai percorsi preventivi. Durante la stagione di Coppa Italia Women e attraverso i canali digitali, gli organizzatori continueranno a promuovere il messaggio centrale: prevenire è possibile, e la vaccinazione è una delle mosse più efficaci per “parare” l’HPV.