Valditara firma il decreto per studenti stranieri: promessa mantenuta

Roma, 12 nov. (askanews) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 12,8 milioni di euro a favore delle scuole con classi in cui la presenza di studenti stranieri che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano supera il 20%.

“Oggi ho firmato il decreto che stanzia quasi 13 milioni di euro in favore delle scuole per il potenziamento della lingua italiana agli studenti stranieri di prima generazione – ha dichiarato Valditara – è un passo concreto per dare a tutti i giovani uguali opportunità formative e per una vera integrazione scolastica. Abbiamo mantenuto anche questa promessa”.

Le risorse sono destinate, previo avviso pubblico di adesione, alle scuole per percorsi formativi di potenziamento della lingua italiana per gli studenti stranieri entrati per la prima volta nel sistema scolastico, a seguito di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana.