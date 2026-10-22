Valeria Ninni ammette di aver scambiato messaggi piccanti con Cristian Mascolino, mentre lui era già impegnato con Nicole Cena, e spiega come ha scoperto la verità.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Soraya Sabetta ha lanciato un’allusione incisiva: il suo ex, Cristian Mascolino, non avrebbe smesso di mandare messaggi a ragazze anche dopo la rottura con lei. L’intervista ha immediatamente acceso i riflettori sul presunto intreccio con la nuova compagna, Nicole Cena, conosciuta a Temptation Island. Soraya, pur senza nominare direttamente la terza parte, ha lasciato intendere che dietro il sorriso di Mascolino si celasse ancora un vizio di messaggistica con una donna di nome Valeria Ninni.

Le parole di Soraya Sabetta a Verissimo

Nel corso della chiacchierata con la conduttrice, la testimonial ha sottolineato come, dopo aver tradito lei, Mascolino avrebbe ripetuto lo stesso comportamento con Nicole. Sebbene non abbia citato il cognome della nuova interlocuttrice, il contesto è diventato rapidamente un punto focale dei media. L’affermazione ha spinto gli spettatori a chiedersi se vi fosse una logica ricorrente nella vita sentimentale dell’ex concorrente di Temptation Island.

La versione di Valeria Ninni al podcast Casa Lollo

Il giorno successivo, l’influencer Valeria Ninni è stata invitata da Lorenzo Pugnaloni al podcast Casa Lollo, dove ha confermato ogni accusa. Ninni ha ricostruito il percorso: il primo contatto con Mascolino sarebbe avvenuto il 7 agosto, data che ha ritestato più volte per dimostrare la sua onestà.

In quel periodo, lei credeva che l’uomo fosse ancora single, basandosi su quello che aveva visto di lui in Temptation Island.

Il messaggio di apertura e l’avvicinamento

Secondo la stessa Ninni, il messaggio iniziale consisteva in un semplice “Complimenti per il tuo percorso. Mi fai sperare ancora nel genere maschile”. Da quel punto, Mascolino avrebbe iniziato a commentare le sue storie, lanciando complimenti sporadici. La conversazione, a detta sua, è rapidamente divenuta più intima, culminando nello scambio di foto e video di natura sessuale, pur senza che i due si fossero incontrati di persona.

Scoperta della relazione e reazione

L’epifania è arrivata quando Ninni ha visto la puntata di Verissimo in cui Soraya ha menzionato il caso. La scoperta che Mascolino fosse già fidanzato con Nicole Cena le è sembrata una “doccia fredda”. Immediatamente, ha interrotto i contatti, definendo l’ultimo messaggio di Mascolino un “messaggio a scomparsa, decisamente molto brutto”, percepito come intimidatorio. La giovane ha dichiarato di non aver mai scritto direttamente a Nicole, anche se avrebbe voluto avvisarla dei comportamenti dell’uomo.

Mancata risposta di Cristian Mascolino e Nicole Cena

Fino ad oggi, né Mascolino né Cena hanno offerto commenti pubblici sulla vicenda. Ninni ha espresso la sua disponibilità a parlare con entrambe le parti, ribadendo di non avere nulla da nascondere e di essere pronta a raccontare la sua versione a chiunque lo richieda. Il palcoscenico televisivo, però, si è già riempito di supposizioni e di fan che ipotizzano un possibile ritorno di Soraya al Grande Fratello Vip, dove, a suo avviso, le “bugie e gli accusi” avrebbero potuto creare un nuovo spettacolo.

La situazione si dipana tra dichiarazioni incriminate, messaggi intercettati, foto private e una relazione che, secondo le parti coinvolte, sembra aver trovato una brutta fine. Resta da vedere se ulteriori chiarimenti arriveranno da Mascolino o da Cena, o se la vicenda si chiuderà con il silenzio di entrambi.