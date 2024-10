Valerio Staffelli provoca Fedez, che reagisce furioso: “Ora ti faccio causa!”

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato un nuovo tapiro a Fedez, il quattordicesimo, in seguito all'arresto di due tifosi rossoneri e presunti membri della sua sicurezza, Christian Rosiello e Islam Hagag. Staffelli ha provocato il rapper con una battuta sulla questione, a cui Fedez ha reagito affermando di essere pronto a fare causa all'inviato. Inoltre, Staffelli ha chiesto a Fedez riguardo alla presunta relazione aperta con Chiara Ferragni, come dichiarato da Taylor Mega.

Pochi giorni dopo aver ricevuto un tapiro per il dissenso con Tony Effe e le rivelazioni su Chiara Ferragni e Taylor Mega, Valerio Staffelli è tornato a incontrare Fedez per consegnargli un nuovo riconoscimento, portando così il totale a quattordici. L’inviato di Striscia la Notizia ha avvicinato il rapper di Vorrei Ma Non Posto nel cuore di Milano, iniziando a provocarlo. Questo tapiro è stato assegnato in relazione all’arresto di due tifosi rossoneri, Christian Rosiello e Islam Hagag, vicini a Fedez, nell’ambito dell’indagine sulle curve di Milan e Inter. I due sono stati immortalati in diverse foto con il cantante e sembra che facessero parte della sua sicurezza. Rosiello e Cologno sono anche stati coinvolti nell’aggressione al personal trainer Christian Iovino, accaduta il 22 aprile scorso.

Staffelli ha infastidito Fedez con una battuta: “Con questa ti becchi una querela”. Nel pomeriggio, il noto inviato ha chiesto al rapper notizie sull’arresto di Rosiello, aggiungendo una pungente osservazione riguardo alla rissa con Cristian Iovino: “Come sta? Lo sa perché sono qui oggi? È perché abbiamo notato che hanno preso il suo guardaspalle. Mi chiedo ora come farà a combattere senza di lui.”

Fedez, sebbene abbia accettato il tapiro, ha affermato di essere pronto a fare causa all’inviato: “Hai davvero detto così? Con questo direi che ti aspetta una bella denuncia. Io non sono coinvolto in queste situazioni.”

L’inviato ha successivamente interpellato Fedez riguardo alla presunta relazione aperta con Chiara, come affermato da Taylor Mega durante Le Iene. Fedez ha risposto: “Ci sentiamo dopo”. Resta da scoprire il servizio completo di questa sera.