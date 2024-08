All’ora di pranzo nella giornata di oggi, Ferragosto, si è verificata un’esplosione in un rifugio in Valtellina. Le cause sono ancora da chiarire, ma è probabile si sia trattato di una fuga di gas.

L’esplosione nel rifugio

L’esplosione è avvenuta intorno alle 13 al Rifugio Bar Bianco, località Rasura, sotto la Cima della Rosetta, in Valtellina (provincia di Sondrio). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio. Sembra che almeno 5 persone siano rimaste ferite in maniera lieve nell’incidente, ma le informazioni per ora sono ancora frammentarie. Si ipotizza una fuga di gas dalla cucina, ma è ancora presto per avere risposte certe e spetterà ai carabinieri indagare sulle vere cause dell’esplosione.

La testimonianza di due escursionisti

Raccontano due escursionisti l’incidente di cui sono stati testimoni, fortunatamente a distanza. “Il rifugio era pieno di persone, molte a pranzo. Noi abbiamo pagato il conto e ci siamo allontanati. Poco dopo abbiamo sentito provenire un forte rumore dall’interno, come fosse una bomba, poi le stoviglie sono volate fuori dalle finestre aperte. Il rumore sembrerebbe essere partito dalla cucina.”

L’esplosione è stata talmente forte da essere udita anche nei dintorni del rifugio.