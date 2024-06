Varese: rapina una farmacia e semina il panico, 39enne arrestato

Milano, 26 giu. (Adnkronos) - E' stato arrestato l'uomo che lo scorso 6 giugno a Gallarate, nel varesotto, aveva rapinato una farmacia e seminato il panico nella zona nel tentativo di rubare un furgone per la fuga e minacciando di morte svariate persone. Si tratta di un pregiudicato 39enne...

Milano, 26 giu. (Adnkronos) – E' stato arrestato l'uomo che lo scorso 6 giugno a Gallarate, nel varesotto, aveva rapinato una farmacia e seminato il panico nella zona nel tentativo di rubare un furgone per la fuga e minacciando di morte svariate persone. Si tratta di un pregiudicato 39enne residente nel gallaratese, noto per i suoi precedenti e per il modus operandi adottato. Ad eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia.

L'uomo, armato di coltello, aveva rapinato una nota farmacia della cittadina, facendosi consegnare l’incasso pari a 450 euro e poi era fuggito facendo perdere le sue tracce. I militari del nucleo radiomobile intervenuti sul posto hanno raccolto le testimonianze delle vittime, e attraverso il sopralluogo ed i rilievi, hanno ricostruito con esattezza i movimenti del rapinatore, che aveva messo in atto un piano ben preciso.

Il 39enne, giunto sul luogo del delitto a bordo di un monopattino, prima di commettere la rapina è entrato in un negozio di casalinghi accanto alla farmacia e ha rubato un paio di forbici ed un taglierino, armi con cui poi ha commesso la rapina. Messo a segno il furto, si è spostato verso la farmacia e, incurante della presenza di un cliente, si è diretto velocemente verso la cassa, minacciando una dipendente con le forbici ed impossessandosi dell’incasso.

L'uomo non ha esitato a minacciare di morte anche la titolare della farmacia ed un’altra dottoressa che lo avevano seguito all’esterno dell’esercizio subito dopo la rapina. Quindi è fuggito a piedi abbandonando le forbici in un cestino poco distante. Subito dopo ha tentato un’altra rapina ai danni di un corriere che stava effettuando una consegna in un negozio vicino.

Poi è salito a bordo di un furgone lasciato momentanee incustodito ed è partito a tutto gas sfondando una delle sbarre mobili che chiudevano il cortile in cui il veicolo era parcheggiato. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, è riuscito a salire a bordo del mezzo e ad ingaggiare una colluttazione col rapinatore, che alla fine ha desistito ed ha proseguito la sua fuga a piedi, lasciando però a bordo del furgone gli indumenti ed un coltello usati nella rapina commessa in farmacia.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di mettere insieme tutti i tasselli del puzzle ed inchiodare alle proprie responsabilità l’autore, che nella tarda serata di ieri è stato rintracciato ed arrestato.