Vela: SailGp presenta Uncharted, la docuserie racconta carriera di Jimmy Spithill

Milano, 20 mag.(Adnkronos) – SailGp annuncia il lancio della docuserie “Uncharted”, un viaggio inedito e adrenalinico nel cuore del campionato velico più veloce e spettacolare al mondo. La serie racconta l'impressionante carriera di uno dei protagonisti assoluti della disciplina: Jimmy Spithill, atleta di fama mondiale che accompagna gli spettatori dietro le quinte della sua carriera.

Lo si legge in una nota.

In tre episodi da 30 minuti, "la serie esplora il lato più estremo e rischioso della vela professionistica, mettendo in luce la determinazione, le sfide e il lavoro di squadra necessari per costruire da zero un team competitivo, con l’obiettivo di primeggiare in una delle competizioni sportive globali più in rapida ascesa. Jimmy Spithill – Ceo del Red Bull Italy SailGP Team ed ex timoniere del Usa SailGp Team – veste i panni dell’eroe moderno che affronta la sfida di costruire in soli sei mesi una squadra partendo da zero, affrontando le responsabilità della leadership e i rischi della competizione ai massimi livelli".

Attraverso lo sguardo di Spithill, "la docuserie racconta un percorso personale e professionale che va oltre la regata: uno sguardo autentico sul costo emotivo e familiare di una vita vissuta al limite, sulla resilienza necessaria per inseguire un sogno e sulla trasformazione di uno sport in continua evoluzione". Spithill incarna il cambiamento e le difficoltà che accompagnano la crescita di SailGP "nel panorama sportivo internazionale. Ad arricchire il racconto, che parla sia ai fan storici della disciplina sia a un nuovo pubblico di curiosi, ci sarà anche l’esclusiva doppia intervista con i co-fondatori di SailGP Larry Ellison, (co-fondatore e Cto di Oracle) e Russell Coutts (Ceo e co-fondatore) la cui visione ha rivoluzionato il mondo della vela".

“Uncharted non è solo un dietro le quinte: è un racconto crudo e sincero di cosa significhi davvero costruire qualcosa da zero”, ha commentato Spithill. “Ho dedicato la mia carriera alla velocità, alla precisione e alla performance, ma diventare proprietario di un team ha aggiunto una dimensione nuova di sfida e significato. Questa serie racconta i momenti alti, quelli bassi e, soprattutto, le persone che rendono tutto possibile. Sono orgoglioso di far parte di uno sport che non solo evolve, ma ridefinisce i propri confini."

“Il lancio globale di Uncharted rappresenta un momento chiave per SailGP: vogliamo abbattere le barriere d’accesso alla vela e raccontare le storie vere – fatte di sacrifici e passione – che si nascondono dietro le nostre regate ad alta velocità”, ha dichiarato Melissa Lawton, Chief Content Officer di SailGP. “La serie dà volto ed emozione ai nostri team, rendendo questo sport più umano e vicino a tutti.” La docuserie sarà distribuita a livello globale a partire dal prossimo mese grazie a numerosi partner internazionali, tra cui: Fox Sports (Australia), Globo – SporTV (Brasile), Tsn (Canada), Canal+ (Francia), Paramount+ (Stati Uniti). Nel resto del mondo, Uncharted sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di SailGP.

Prodotta da SailGp in collaborazione con Ten100 – casa di produzione vincitrice di un Emmy Award e punto di riferimento per le serie documentaristiche di qualità – "Uncharted si inserisce nel più ampio racconto della rivoluzione SailGp: un campionato globale che porta la vela nelle città più iconiche del mondo. SailGP tornerà il 7 e 8 giugno per la sesta tappa della stagione 2025 con il Mubadala New York Sail Grand Prix, una delle gare più attese dell’anno. Dodici squadre nazionali si sfidano a bordo di catamarani foiling da 50 piedi, tutti identici e capaci di superare i 100 km/h, più veloci del vento. Le regate si svolgono in prossimità della costa, trasformando i mari in vere e proprie “arene d’acqua” e offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e spettacolare".