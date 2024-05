La vendetta di Israele contro Madrid: tagliati i contatti fra Consolato Spagna e palestinesi

Israele ha deciso di mettere fine ai contatti fra missione spagnola in Israele ed i palestinesi, vietando anche al consolato spagnolo presente a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi di Giudea e Samaria. Questa è quanto rivelato dal ministro degli esteri israeliano Israel Katz come risposta ad una recente dichiarazione della vice premier spagnola Yolanda Diaz.

Israele risponde alla Spagna

Tramite un video sui social, la vice premier spagnola Yolanda Diaz ha avuto modo di parlare della Palestina, dichiarando come desideri la sua liberazione dal “fiume al mare“. Peccato che questo suo pensiero non sembra essere stato particolarmente gradito dal governo israeliano, che si è subito messo in moto per rispondere non a parole, ma con i fatti.

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha infatti reso noto come verranno immediatamente interrotti i rapporti tra la missione spagnola in Israele ed i palestinesi. Ma non è tutto, perché vieterà anche al consolato spagnolo presente a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi di Giudea e Samaria. Katz non ha fatto mistero che questa decisione è stata presa in risposta alle parole di Diaz ammettendolo senza mezzi termini.

Viene da chiedersi se quanto accaduto non sia anche un modo di Israele per esprimere il suo disappunto sulla scelta della Spagna di aver riconosciuto, insieme ad altri paesi, lo stato della Palestina.