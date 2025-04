Venezia: De Poli, 'non basta indignazione, serve risposta istituzioni'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Quanto accaduto a Mestre è un episodio gravissimo e disumano che scuote le coscienze di tutti noi. Una giovane donna, segregata e violentata per giorni in un edificio abbandonato nel cuore della città, è l’immagine più drammatica del degrado e dell’abbandono che alcune zone urbane vivono ormai da troppo tempo. Non possiamo accettare che esistano luoghi sottratti alla legalità e al controllo, dove si consumano abusi e violenze nel silenzio e nell’indifferenza. Serve una risposta immediata delle istituzioni, oltre l’indignazione". Lo afferma il senatore dell'Udc Antonio De Poli, questore del Senato.

"La violenza sulle donne -aggiunge- è un’emergenza nazionale e deve essere affrontata con una strategia concreta, integrata e continua. Esprimo la mia vicinanza alla vittima e il mio pieno sostegno alle forze dell’ordine che stanno operando per accertare ogni responsabilità”.