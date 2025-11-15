Venezuela: Fratoianni, 'il momento di agire per Trentini è ora'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Da un anno esatto Alberto Trentini è detenuto in Venezuela. In questi mesi la madre Armanda Colusso, come ha ricordato anche oggi, si è fidata del Governo e delle istituzioni italiane, che le hanno imposto il silenzio, a loro dire per 'non dannegg...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Da un anno esatto Alberto Trentini è detenuto in Venezuela. In questi mesi la madre Armanda Colusso, come ha ricordato anche oggi, si è fidata del Governo e delle istituzioni italiane, che le hanno imposto il silenzio, a loro dire per 'non danneggiare la posizione del figlio'. Ma questo finora non ha portato a niente di niente, nonostante le rassicurazioni e le tante promesse.

Le sue parole oggi sono un macigno e rappresentano un vero atto di accusa verso Giorgia Meloni e il suo Governo". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs.

"Perché -aggiunge- per nove mesi di detenzione infatti le autorità italiane non hanno mosso un dito, visto che non avevano mai avuto contatti con il Governo venezuelano. Ad ogni occasione si dicono patrioti, quando poi c'è da proteggere un nostro concittadino spariscono. Quando si tratta invece di accompagnare a casa un criminale con un volo di Stato sono più che celeri… Alla madre e alla famiglia di Trentini tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Il Governo italiano -conclude Fratoianni- deve smetterla di far finta di niente e muoversi per garantire a Trentini diritti e sicurezza, nonché fare di tutto per riportarlo a casa. Il momento di agire è ora".