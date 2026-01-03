Venezuela: Gori, 'regime sanguinario Maduro ma Trump viola diritto internazionale'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "C’erano moltissime ragioni per auspicare la fine del regime sanguinario di Maduro in Venezuela. L’attacco ordinato da Trump è però una grave violazione del diritto internazionale, che rischia di legittimarne altre – dall’Ucraina a Taiwan. Il mondo non ha nulla da guadagnare dall’affermazione del diritto del più forte". Lo scrive l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social.
