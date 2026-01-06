Venezuela: Paita, 'Maduro pericoloso dittatore, nostalgici sbagliano'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Maduro è un pericoloso dittatore, che ha affamato il suo popolo, e l’Italia ha un dovere di vicinanza a quel Paese anche per la presenza di tanti italiani. Chi, in Italia, è nostalgico di quel regime sicuramente sbaglia". Lo ha detto la sena...

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Maduro è un pericoloso dittatore, che ha affamato il suo popolo, e l’Italia ha un dovere di vicinanza a quel Paese anche per la presenza di tanti italiani. Chi, in Italia, è nostalgico di quel regime sicuramente sbaglia". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ospite di Coffee Break su La7.

"L'Europa, a fronte di un nuovo ordine mondiale e’ completamente assente e non tocca palla. Sono – ha aggiunto Paita – molto preoccupata e pessimista sul ruolo dell’Italia e dell’Europa”.