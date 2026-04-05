Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste

Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra gli ospiti e le interviste di oggi, Federica Bonaccorti e Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti. A Verissimo, le emozioni e la carriera di Federica Brignone, culminata ai recenti Giochi...