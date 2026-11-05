Versari (Biorepack): “Italia paese che da più tempo raccoglie più frazione organica”

“L’Italia è il paese che da più tempo raccoglie più frazione organica, che ha dimostrato che si può fare una bella raccolta differenziata della frazione organica, fare un buon compost attraverso la raccolta dell’umido e questo avviene anche grazie ai sacchetti compostabili”. Così Marco ...

“L’Italia è il paese che da più tempo raccoglie più frazione organica, che ha dimostrato che si può fare una bella raccolta differenziata della frazione organica, fare un buon compost attraverso la raccolta dell’umido e questo avviene anche grazie ai sacchetti compostabili”. Così Marco Versari, past president Biorepack, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=N6GL7Z-8uLo