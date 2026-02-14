vertice italia-africa ad addis: obiettivi, numeri e possibili adesioni

Giorgia Meloni arriva ad Addis Abeba per la seconda edizione del vertice italia-africa, con al centro il Piano Mattei, l'ipotesi di nuovi ingressi nel partenariato e un'agenda che spazia da mobilità e clima a investimenti strategici.

Giorgia Meloni è giunta ad Addis Abeba per partecipare alla seconda edizione del vertice Italia‑Africa e intervenire come ospite d’onore all’assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana. La visita, ospitata nella capitale etiope, punta a rafforzare il dialogo bilaterale e multilaterale, rilanciando il cosiddetto Piano Mattei e cercando accordi concreti per allargare la cooperazione a un maggior numero di Paesi africani.

Un’agenda orientata ai risultati

La delegazione italiana ha illustrato i risultati raggiunti finora dal progetto Enrico Mattei e le prospettive future, mettendo in evidenza le sinergie con istituzioni come l’Unione Europea, l’Unione Africana, le Nazioni Unite e i partner del G7. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la possibile adesione di altre quattro‑cinque nazioni africane, che si andrebbero ad aggiungere alle 14 già coinvolte, con l’obiettivo di rendere l’iniziativa più ampia e inclusiva. Fonti ufficiali confermano che la missione mira a trasformare dichiarazioni politiche in accordi pratici e realizzabili, con incontri bilaterali previsti con diversi capi di Stato.

Una cooperazione “da pari a pari”

Nel suo intervento al centro congressi, la premier ha spiegato la scelta di svolgere il vertice in Africa come un segnale: porre il continente al centro delle relazioni e cambiare approccio rispetto ai modelli tradizionali di cooperazione. Ha ribadito l’intenzione di definire rapporti basati sulla reciprocità — non su logiche paternalistiche — e di tradurre impegni politici in investimenti reali e progetti sul terreno. L’idea è presentare il Piano Mattei come una strategia internazionale più che come un’iniziativa esclusivamente nazionale.

Dalle dichiarazioni ai cantieri

Sul piano operativo l’esecutivo propone meccanismi per facilitare la realizzazione di opere e per attrarre capitali privati: rimangono però da definire tempi e modalità precise di attuazione. La delegazione italiana conferma la volontà di allargare la partecipazione ad altri Paesi africani e di consolidare le collaborazioni multilaterali; il monitoraggio degli sviluppi sarà affidato ai prossimi incontri istituzionali.

Risultati economici e impatto sociale

Secondo Roma, in due anni l’iniziativa ha attivato interventi con impatto sociale significativo, mobilitando risorse pubbliche e capitali privati per importi valutati in miliardi di euro. I finanziamenti hanno sostenuto infrastrutture e programmi sociali, con progetti che si concentrano su connettività, istruzione e servizi sanitari. Il modello prevede monitoraggio e rendicontazione periodica per garantire trasparenza e misurabilità degli effetti sul territorio.

Sfide per la sostenibilità

La concretezza del Piano Mattei dipende dalla capacità di coordinare istituzioni, pianificare a livello territoriale e coinvolgere le comunità locali. Il successo richiede l’integrazione efficace di risorse pubbliche e private e un controllo costante sull’implementazione degli interventi: aspetti che saranno oggetto di verifica nei prossimi appuntamenti istituzionali.

Temi caldi: energia, agricoltura, migrazione

Tra le priorità discusse figurano sicurezza energetica, infrastrutture, agricoltura e gestione dei flussi migratori. Sul fronte migratorio, la posizione italiana mette al centro la lotta alle cause profonde delle migrazioni e il contrasto all’utilizzo dei flussi per soddisfare domande di lavoro a basso costo. Per il clima, tra le proposte emerge la conversione del debito e l’introduzione di clausole che sospendano oneri finanziari per gli Stati colpiti da eventi estremi, liberando risorse da destinare a resilienza e adattamento.

Strumenti finanziari e partner industriali

Il Piano Mattei si regge su un mix di strumenti: investimenti diretti, partenariati pubblico‑privati e la conversione del debito in progetti di sviluppo. All’evento partecipano rappresentanti del “Sistema Italia”, con imprese energetiche, cantieristiche e finanziarie come Eni, Enel, Fincantieri, Leonardo e la Cassa Depositi e Prestiti. Anche realtà della società civile — dalla Comunità di Sant’Egidio a vari network di cooperazione — sono presenti per favorire il passaggio dal dialogo agli interventi concreti.

Rapporti con l’Etiopia e prospettive regionali

La visita include incontri bilaterali con il governo etiope: Addis Abeba ha giudicato il Piano Mattei compatibile con le proprie priorità, indicando energie rinnovabili, agricoltura e infrastrutture come settori prioritari. L’intenzione etiope è di consolidare intese operative che potrebbero diventare modelli replicabili in altri Paesi africani.

Prossimi passi

La delegazione italiana annuncia che nelle settimane successive verranno elaborate linee operative più dettagliate per la fase successiva del piano, con l’obiettivo di evitare ritardi nella realizzazione. L’esito dell’assemblea e le eventuali adesioni di altri Paesi saranno considerati indicatori della capacità dell’iniziativa di affermarsi come progetto multilaterale e duraturo; un nuovo incontro istituzionale è già previsto per verificare avanzamento e sviluppi.