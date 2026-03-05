Vertice telefonico tra Macron, Meloni e Mitsotakis: assetti navali per Cipro e sicurezza nel Mar Rosso

Telefonate di alto livello tra Parigi, Roma e Atene per organizzare l'invio di mezzi militari a sostegno della sicurezza nel Mediterraneo orientale e per proteggere la circolazione commerciale nel Mar Rosso, con rassicurazioni sulla cornice atlantica

In colloqui telefonici tra i vertici di Parigi, Roma e Atene è emersa la volontà comune di coordinare risposte concrete alle tensioni che interessano il Medio Oriente e le aree marittime adiacenti. I leader hanno deciso di lavorare congiuntamente per l’invio di mezzi navali e aerei verso Cipro e il Mediterraneo orientale, oltre a collaborare per garantire la libertà di navigazione nelle rotte del Mar Rosso. La misura punta a ridurre i rischi per il traffico commerciale e a rafforzare la deterrenza nelle zone più esposte.

Obiettivi del coordinamento trilaterale

Il primo scopo dichiarato è fornire supporto e deterrenza nelle aree colpite da attacchi e tensioni che interessano paesi del Golfo. L’intesa prevede lo scambio di informazioni e la sincronizzazione degli assetti navali e logistici per assicurare una presenza che contribuisca alla protezione delle linee marittime commerciali e alla sicurezza di Cipro, considerata particolarmente vulnerabile. I tre governi hanno concordato ulteriori consultazioni per definire i dettagli operativi.

Garanzia della libertà di navigazione

I tre governi hanno convenuto di rafforzare misure operative per tutelare le rotte nel Mar Rosso, al fine di evitare interruzioni del traffico commerciale internazionale. Le azioni previste includono la scorta di navi mercantili, pattugliamenti congiunti e il coordinamento con organismi multilaterali per fronteggiare minacce asimmetriche e attacchi marittimi.

Dal punto di vista operativo, si è insistito sulla condivisione di informazioni di intelligence e su protocolli comuni di intervento. Le autorità intendono anche promuovere esercitazioni congiunte per migliorare la prontezza e l’interoperabilità tra le unità navali.

Dal punto di vista ESG, la sicurezza delle rotte è considerata un elemento chiave per la resilienza delle catene di approvvigionamento. La stabilità marittima riduce rischi economici e logistici per operatori e mercati internazionali.

Solidarietà ai Paesi del Golfo e limitare le escalation

I tre interlocutori hanno ribadito il sostegno alle nazioni del Golfo colpite da attacchi definiti «ingiustificabili», offrendo assistenza materiale e sorveglianza marittima. È stata sottolineata la necessità di azioni mirate a evitare un allargamento del conflitto in aree sensibili come il Libano.

Le delegazioni hanno richiamato l’importanza di misure diplomatiche coordinate per contenere le tensioni regionali. In particolare, è prevista la promozione di canali multilaterali per la de-escalation e per la protezione delle infrastrutture critiche.

È stato inoltre concordato di avviare ulteriori consultazioni per definire dettagli operativi e modalità di supporto alle iniziative di sicurezza marittima. Ulteriori sviluppi saranno comunicati al termine delle prossime riunioni tecniche.

Prevenire una recrudescenza in Libano

Nel dialogo è emersa la preoccupazione per il rischio di escalation che potrebbe coinvolgere paesi del Mediterraneo orientale. Per questo motivo i partecipanti hanno concordato iniziative diplomatiche da svolgere parallelamente alle misure di sicurezza, con l’obiettivo di ridurre la probabilità di reazioni a catena e preservare la stabilità regionale.

Questioni operative e chiarimenti internazionali

Parallelamente alle telefonate tra leader, sono arrivate precisazioni sui ruoli e sulle prassi operative. La Francia ha specificato che eventuali aerei statunitensi autorizzati a operare da basi francesi in territorio nazionale svolgono funzioni di supporto e non partecipano direttamente a operazioni offensive. Tale distinzione è stata posta per evitare fraintendimenti sul coinvolgimento di basi estere nelle azioni condotte da terze parti, e per chiarire responsabilità e procedure operative.

Ruolo della NATO e dichiarazioni sulla deterrenza nucleare

Nel confronto politico italiano è stata riaffermata la cornice della NATO come riferimento per le garanzie di sicurezza collettiva. I partecipanti hanno ribadito che la cooperazione difensiva resta incardinata nelle alleanze atlantiche e multilaterali, evitando fraintendimenti sul coinvolgimento di basi estere nelle azioni condotte da terze parti. È stato inoltre chiarito che l’ombrello nucleare francese è considerato nell’ambito di responsabilità e limiti operativi definiti a livello bilaterale e multilaterale.

Impatto sui cittadini e misure di assistenza

Le tensioni nella regione hanno determinato interventi sul fronte consolare: i ministeri competenti e le autorità hanno organizzato voli e iniziative per agevolare il rientro dei cittadini presenti nella zona del Golfo e in altri Paesi limitrofi. Le autorità hanno invitato le persone presenti nell’area a registrarsi presso i canali ufficiali per ricevere assistenza e aggiornamenti tempestivi, mentre le ambasciate e i consolati hanno coordinato le operazioni di rimpatrio e supporto consolare.

Azione diplomatica e coordinamento più ampio

Dopo le operazioni di rimpatrio e il supporto consolare, i colloqui hanno ribadito il ruolo della diplomazia come leva essenziale per ridurre le tensioni. L’approccio combina una presenza difensiva con iniziative negoziali. Tale schema è stato indicato come il modo più efficace per tutelare la sicurezza regionale senza innescare escalation.

Gli interlocutori hanno espresso preferenza per risposte coordinate e calibrate, con un forte ancoraggio multilaterale. Dal punto di vista operativo, la priorità rimane il diplomazia preventiva, intesa come dialogo continuo, scambio di informazioni e misure di deconfliction. Sono previste ulteriori consultazioni tra ministeri degli esteri e della difesa per mantenere il coordinamento e aggiornare le misure attuate.