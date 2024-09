Viadana, trovata morta la donna scomparsa: era uscita per un colloquio

Maria Campai trovata morta a Viadana: era uscita per andare a un colloquio di...

Maria Campai è stata trovata morta, dopo essere scomparsa da casa venerdì scorso. Il suo corpo è stato trovato a Viadana, dove era arrivata da Parma per un colloquio di lavoro. I carabinieri hanno fermato un uomo, che è stato sentito a lungo in quanto potrebbe fornire notizie sulla donna di 42 anni, di nazionalità romena.

Il cadavere è stato trovato nel giardino di una villetta a pochissima distanza dal punto dove la sorella Roxana l’aveva accompagnata e salutata, con l’accordo di andarla a prendere dopo la sua telefonata, che non era mai arrivata. I sospetti si sono concentrati su un giovane residente del quartiere. I Carabinieri hanno effettuato rilievi nel garage di un condominio vicino al luogo del ritrovamento della donna e stanno analizzando i tabulati telefonici della vittima.

La donna era scomparsa lo scorso venerdì e la stavano cercando ovunque, anche con i cani molecolari. Avevano appeso manifesti in tutto il Paese e contattato anche Chi l’ha visto. La famiglia sperava di trovarla sana e salva, ma purtroppo non è andata così. La donna era arrivata a Viadana la sera del 19 settembre perché aveva un colloquio di lavoro con un uomo contattato su internet. Da quel giorno non aveva più dato notizie. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri nel giardino di una villetta. La sua morta la momento rimane un mistero ma le indagini vanno avanti.

La donna si spostava spesso dalla Toscana a Parma, dove abitava con la sorella dopo aver lasciato la Toscana, dove vivono l’ex marito e i due figli. Un uomo è stato fermato ed è stato ascoltato a lungo.