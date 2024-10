Vicenza, un giovane di 25 anni perde la vita mentre lavora a causa di un pesante carico di finestre.

Un giovane lavoratore di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente presso la Tecnomat di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. Stando alle prime indagini, il ragazzo è stato schiacciato dal crollo di un bancale contenente finestre, situato nella zona del magazzino dedicata al deposit...

Un giovane lavoratore di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente presso la Tecnomat di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. Stando alle prime indagini, il ragazzo è stato schiacciato dal crollo di un bancale contenente finestre, situato nella zona del magazzino dedicata al deposito di materiali per il fai-da-te e prodotti edili. La ricostruzione precisa dell’accaduto è ancora in fase di svolgimento; dalle prime verifiche sembra che il giovane stesse manovrando alcune finestre pronte per essere spostate in un’area esterna quando il carico è caduto su di lui.