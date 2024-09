Video mostra l'istante in cui una ragazza viene tragicamente uccisa a Molfetta, durante una sparatoria in un locale notturno.

La presunta assassina è stata arrestata – una ragazza è stata assassinata a Molfetta e la sparatoria in discoteca è stata ripresa in un video. In base alle indagini, la vera vittima doveva essere l’amico della vittima, Eugenio Palermiti, un giovane di 20 anni appartenente al clan del quartiere Japigia della città principale della Puglia. Un filmato diffuso sui social media mostra la sparatoria in discoteca, dove è stata uccisa Antonia Lopez, 19 anni. La polizia di Bari ha arrestato un sospettato per l’omicidio. Come indica l’inchiesta, il vero bersaglio era l’amico della vittima, Eugenio Palermiti, un 20enne membro del clan del quartiere Japigia in Puglia, che rimase ferito insieme ad altre tre persone. L’uomo arrestato, un 21enne di Bari con precedenti penali, avrebbe confessato di essere l’autore dell’evento.