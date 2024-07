La Disney iniziò la produzione di home video negli anni ’80, incontrando inizialmente numerose difficoltà nella distribuzione e vendita delle pellicole.

Videocassette Disney di valore? Quali i VHS che possono cambiarti la vita

All’epoca, i videoregistratori non erano diffusi nelle case e avevano un costo elevato, superiore ai 1.000 dollari, che corrispondevano a circa due milioni di lire. Di conseguenza, il prezzo di ogni videocassetta si aggirava intorno ai 100 dollari. Inoltre, l’azienda non disponeva di una logistica adeguata per gestire le spedizioni. Inizialmente, la distribuzione avveniva tramite abbonamento, ma nel 1987 la Walt Disney Home venne formalmente costituita come Buena Vista Home Video. Da quel momento, le videocassette Disney cominciarono a circolare in tutto il mondo.

Oggi, alcune di quelle VHS sono molto ricercate e possono essere vendute a cifre considerevoli. Disney pubblicò inizialmente video di cartoni poco noti, per poi distribuire i classici come Dumbo, Mary Poppins, I tre caballeros e Canto di Natale di Topolino. Queste prime uscite sono molto apprezzate dai nostalgici e dai collezionisti dell’universo Disney.

Videocassette Disney di valore, quali sono? Il VHS per smettere di lavorare

Le VHS più ricercate sono quelle prodotte nei primi anni ’80, soprattutto se conservate nella loro pellicola termoretraibile originale di fabbrica. Le videocassette Disney prodotte prima del 1985 hanno un valore considerevole.

Tra i titoli più ricercati c’è Tron, film di fantascienza del 1982, la cui rarità in buone condizioni può far superare i 7.000 dollari. Un altro titolo molto ambito è La Bella e la Bestia, con quotazioni che partono da 400 dollari e possono arrivare fino a 1.000.

Per ottenere un buon guadagno dalla vendita di una VHS Disney, è essenziale che la videocassetta sia in buone condizioni. Alcune edizioni rare possono raggiungere cifre elevate, anche se le vendite a prezzi così alti sono rare. La Bella e la Bestia e La Sirenetta, in edizioni speciali e condizioni perfette, possono superare i 1.000 euro.