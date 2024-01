Bonus rottamazione Tv: come funziona

Bonus rottamazione Tv: come funziona

Il bonus rottamazione Tv è stato introdotto per la prima volta nella Manovra del 2021 ed erogato sotto forma di contributo

Nel 2024 potrebbe tornare il Bonus Rottamazione TV, volta a promuovere il ricambio generazionale degli apparecchi televisivi e il corretto smaltimento dei dispositivi obsoleti.

Bonus rottamazione Tv: come funziona?

Prima dell’approvazione della nuova Legge di Bilancio, era stato ipotizzato uno stanziamento di 90 milioni di euro per il Bonus Rottamazione TV. Tuttavia, al momento, l’agevolazione non è stata ancora prorogata, inizialmente, il Bonus garantiva uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore, fino a 100 euro, per chi provvedeva al corretto smaltimento del vecchio dispositivo. Introdotto nel 2021, mirava a coniugare l’innovazione tecnologica con la responsabilità ambientale.

Bonus rottamazione Tv: i requisiti per richiederlo

I requisiti per l’agevolazione includevano l’acquisto del televisore da smaltire entro il 22 dicembre 2018, la consegna presso il rivenditore o centro di raccolta, e la titolarità di un contratto elettrico con addebito del canone TV o pagamento tramite modello F24. Nel 2022, è stato introdotto anche il Bonus Decoder “a casa”, fornendo gratuitamente un decoder di nuova generazione ai cittadini di età superiore a 70 anni con trattamento pensionistico annuo inferiore a 20.000 euro.