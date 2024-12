La polemica sulle luminarie natalizie

La decisione del Comune di Villa Verucchio di rimuovere le luminarie natalizie con la scritta “Merry Xmas” ha acceso un acceso dibattito. La sindaca, Lara Gobbi, ha spiegato che la scritta “X Mas” può avere diverse interpretazioni, alcune delle quali potrebbero richiamare significati controversi legati al fascismo. Questo ha portato l’amministrazione a optare per la rimozione delle luci, per evitare fraintendimenti e polemiche che, come sottolineato dalla sindaca, sono sempre presenti in situazioni simili.

Le ragioni dietro la decisione

In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, la sindaca ha chiarito che l’intento è quello di mantenere i principi antifascisti della comunità. “Per evitare polemiche e fraintendimenti che come al solito esistono, ancorati ai nostri principi antifascisti, abbiamo chiesto che l’addobbo natalizio venga sostituito subito con un altro”. Questa decisione non è isolata; in passato, la scritta “Xmas” ha già suscitato dibattiti in altre località italiane, come in provincia di Lecce e a Biella, dove le istituzioni locali hanno scelto di mantenere le luminarie.

Il dibattito pubblico e le reazioni

La rimozione delle luminarie ha generato reazioni contrastanti tra i cittadini. Alcuni sostengono che la decisione sia eccessiva e che la scritta “Merry Xmas” rappresenti semplicemente un modo per augurare buone feste, senza alcun intento politico. Altri, invece, apprezzano la cautela dell’amministrazione nel voler evitare qualsiasi riferimento che possa essere interpretato in modo negativo. Questo episodio mette in luce come le tradizioni natalizie possano essere influenzate da contesti culturali e storici, e come le scelte delle amministrazioni locali possano riflettere le sensibilità della comunità.