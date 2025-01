Villach in inverno: dalle calde acque termali alle piste da sci

Villach è una pittoresca cittadina austriaca nella regione della Carinzia ed è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza invernale che sia ricca di attività, ma che allo stesso tempo risulti particolarmente rilassante.

Dalle sue famose terme al suo comprensorio sciistico perfettamente attrezzato, fino ad arrivare ai vari eventi che vengono organizzati, Villach e i suoi dintorni offrono esperienze uniche, apprezzate anche da molti turisti italiani.

Un soggiorno rilassante tra comfort e benessere

La scelta di un ottimo hotel a Villach è il primo passo per l’organizzazione della vostra settimana bianca austriaca. Le possibilità di scelta non mancano dato che sono numerose le strutture moderne che combinano l’ospitalità alpina con tutti i comfort necessari per una vacanza perfetta.

Un esempio è il Karawankenhof, un fantastico 4 stelle nei pressi delle magnifiche KärntenTherme a cui gli ospiti dell’hotel hanno accesso gratuito tramite un corridoio che può essere percorso in accappatoio.

Nelle terme di Villach, famose in tutta Europa, vi godrete un assoluto relax grazie alle piscine termali, alla piscina sportiva, alle saune finlandesi, alla biosauna, all’hammam con due bagni turchi, due cabine a raggi infrarossi, all’idromassaggio, alle zone relax ecc.

Avventure sulle piste da sci: il comprensorio Gerlitzen Alpe

Gli amanti degli sport invernali troveranno a Villach una base strategica per recarsi rapidamente in uno dei più rinomati comprensori sciistici del territorio austriaco: il Gerlitzen Alpe, i cui impianti resteranno aperti fino al 30 marzo 2025.

Il Gerlitzen Alpe, a soli 9 km dal centro di Villach, mette a disposizione circa 53 km di piste, 12 km di itinerari sciistici, 21 impianti di risalita, un anello di fondo di quasi 8 km a Klösterle a 1.000 m di quota e 15 rifugi in stile tradizionale. Da sottolineare il fatto che sulla discesa del Feuerberg è attivo il Gerlitzen Skiline Speed Check. Su questa pista, durante la discesa, verrà misurata la vostra velocità massima e riceverete una foto con le informazioni relative ai chilometri orari.

Villach: una città di arte e storia

La città di Villach non è solo terme o sci. Se si parte dalla sua bellissima piazza centrale, la Hauptplatz, si possono ammirare molte interessanti architetture: la chiesa di San Giacomo, con la sua volta decorata, la casa dell’alchimista Paracelso (Paracelsus-Haus), lo Schillerpark, dove si trova il grande plastico di paesaggio del continente europeo, il museo cittadino. Meritevoli di una visita anche la chiesa di San Nicolò e la parrocchiale di Santa Croce. Si deve citare anche la Widmanngasse, pittoresca via che rappresenta l’essenza dei primi mercati cittadini.

Gite nei dintorni

Se si soggiorna a Villach si possono organizzare anche interessanti gite alla scoperta di interessanti località austriache.

A circa 40 km di distanza, per esempio, si trova la bellissima città di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, che offre un centro storico ben conservato.

A circa 18 km si trova invece Velden, località ubicata sulle sponde del lago Wörthersee, Velden è nota per il suo elegante lungolago, il casinò e le sue eleganti architetture.

Meritano inoltre una visita anche Bad Kleinkirchheim, noto per le sue terme e per i suoi impianti e Friesach, la città dei castelli dove si respira l’aria del medioevo.