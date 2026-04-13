Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona

A Verona si apre la 58esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026. La manifestazione riunisce produttori, buyer e operatori da tutto il mondo, con quasi 4mila aziende a rappresentare il meglio del vino italiano. O...

A Verona si apre la 58esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026. La manifestazione riunisce produttori, buyer e operatori da tutto il mondo, con quasi 4mila aziende a rappresentare il meglio del vino italiano. Oltre 100 gli appuntamenti tra degustazioni e momenti di approfondimento, in un evento che si conferma punto di riferimento globale per il business e la promozione del settore vitivinicolo.

https://www.youtube.com/watch?v=uXiak-wYxJU