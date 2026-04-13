Vinitaly 2026: Bricolo (Veronafiere), ‘grande edizione: presenti 4mila aziende su 100mila mq

“Oggi ci presentiamo al mondo come un grande Vinitaly. Nonostante il momento storico che stiamo vivendo e le difficoltà internazionali, infatti, abbiamo fatto un grande lavoro: nel quartiere fieristico sono presenti 4mila aziende” distribuite su “100mila metri quadri espositivi” composti da...

“Oggi ci presentiamo al mondo come un grande Vinitaly. Nonostante il momento storico che stiamo vivendo e le difficoltà internazionali, infatti, abbiamo fatto un grande lavoro: nel quartiere fieristico sono presenti 4mila aziende” distribuite su “100mila metri quadri espositivi” composti da “18 padiglioni interamente occupati”. A Vinitaly 2026 si può trovare “il meglio della produzione vitivinicola italiana, con tutte le novità, anteprime, momenti formativi di alto livello, masterclass e degustazioni”.

Sono le parole di Federico Bricolo, Presidente Veronafiere, in occasione dell’inaugurazione della 58esima edizione di Vinitaly, il prestigioso salone internazionale del vino e dei distillati, in svolgimento negli spazi di Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026. L’intento dell’evento è riunire migliaia di espositori, buyer e operatori del settore per quattro giorni di esposizioni, masterclass e networking.

https://www.youtube.com/watch?v=hfgMGG9Mg8g