Vino: nasce Vinodoo, primo marketplace b2b2c dedicato a etichette rare e pregiate in Europa

Roma, 30 apr. (Labitalia) – Il mondo del vino accoglie una rivoluzione digitale con il lancio di Vinodoo, la startup innovativa che inaugura il primo marketplace B2B2C europeo dedicato ai vini pregiati, rari e iconici. Grazie a una rigorosa selezione ad opera dei suoi partner, tra cui enoteche, ristoranti e hotel esclusivi, Vinodoo porta agli appassionati etichette straordinarie, spesso difficili da reperire nei circuiti tradizionali.

Vinodoo non si configura come un tradizionale e-commerce, bensì come un ecosistema avanzato che consente l’accesso a etichette di difficile reperibilità, solitamente riservate ai circuiti della ristorazione d’alta gamma o poco conosciute, ma di grande valore enologico. La selezione rigorosa, i contenuti di approfondimento e una community di intenditori rendono Vinodoo il nuovo punto di riferimento per gli amanti del vino in Europa. Nei prossimi due anni, Vinodoo prevede un’espansione strategica nei mercati di Francia, Svizzera, Germania, Spagna e Regno Unito, consolidando la propria presenza in Paesi caratterizzati da una forte cultura enologica e da un crescente interesse verso etichette d’eccezione.

Vinodoo si distingue per un’esperienza d’acquisto altamente intuitiva e immersiva e grazie all’integrazione con Enoweb – un avanzato sistema gestionale che vanta un database di oltre 300.000 etichette e 18.000 produttori – garantisce un’efficiente catalogazione dei vini e l’aggiornamento in tempo reale degli stock. Questo consente agli acquirenti di accedere sempre a un assortimento accurato e aggiornato. Ad oggi Vinodoo propone circa 7.000 etichette di 2.000 produttori, con l’ambizione di raggiungere 10.000 referenze entro metà anno, ampliando in particolare la gamma di vini francesi. Il catalogo include bottiglie provenienti da oltre 30 Paesi, con una netta prevalenza di etichette italiane e francesi (90%). Tra i produttori di punta figurano Giacomo Conterno, Bartolo Mascarello, Gaja, Biondi Santi, Ornellaia, Sassicaia per l’Italia e Château Latour, Domaine Leroy, Krug e Dom Pérignon per la Francia. Il marketplace offre una selezione che spazia dalle annate più iconiche ai tesori nascosti del panorama vitivinicolo internazionale.

Vinodoo si configura non solo come un e-commerce, ma come un autentico hub culturale per gli appassionati del vino: oltre a offrire un accesso privilegiato a etichette esclusive, promuove un consumo consapevole e sostenibile, valorizzando il patrimonio vitivinicolo europeo e offrendo ai ristoratori e ai rivenditori un canale di vendita digitale altamente performante. Con un team di esperti enologici e specialisti del settore digitale, Vinodoo si propone di innovare il mercato della distribuzione vinicola, offrendo un’esperienza d’acquisto su misura per intenditori e collezionisti. Più che affidarsi semplicemente alla tecnologia, Vinodoo si distingue per una profonda expertise nel mercato del vino, garantendo una selezione di eccellenza e un servizio di alto livello.