Un attacco in piena luce

Venerdì sera, a Bolzano, una ragazza di 14 anni è stata vittima di un attacco violento mentre attendeva l’autobus nel rione Casanova. Questo episodio, avvenuto intorno alle ore 20, ha suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione tra i residenti. La giovane, seduta sotto la pensilina, è stata avvicinata da un uomo di 40 anni, di origini pachistane, che le ha chiesto indicazioni stradali. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha iniziato a mostrarsi insistente.

La fuga e la chiamata ai soccorsi

In un momento di panico, la ragazza ha tentato di fuggire, ma è stata afferrata e trascinata dietro un cespuglio, dove ha subito la violenza. Solo dopo circa quindici minuti di terrore, la giovane è riuscita a scappare e a chiedere aiuto a una passante, che ha immediatamente contattato il 112. Questo gesto coraggioso ha permesso di attivare le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente.

La risposta delle autorità

Poco dopo, la polizia ha intercettato e arrestato l’aggressore nelle vicinanze. La gravità della situazione ha portato il giudice per le indagini preliminari a confermare la custodia cautelare in carcere per l’uomo, evidenziando il rischio di reiterazione del reato. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla protezione dei giovani, in particolare in aree considerate sicure come quelle di Bolzano.

Implicazioni per la comunità

La comunità di Bolzano è scossa da questo evento, che mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e di misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più giovani. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sorveglianza nelle aree pubbliche e a promuovere campagne di sensibilizzazione per educare i giovani sui comportamenti da adottare in situazioni di pericolo.