Violenza sessuale sulla nipote 11enne: accusato il nonno

La bambina di 11 anni sente il campanello della porta suonare e vede che è il nonno, in quel momento scoppia a piangere e confessa tutto all’amichetta. È così che iniziano le indagini sul nonno 85enne, per atti di violenza sessuale ai danni della nipotina minorenne, avvenuti in un arco di tempo che va dal 2014 al 2018.

Nonno accusato di violenza sessuale: la vittima era la nipote 11enne

Secondo quanto raccontato dalla ragazzina, gli abusi sarebbero iniziati quando la piccola aveva solo 8 anni e sarebbero andati avanti fino al 2018, per quasi cinque anni. Carezze indesiderate, baci sulla bocca e palpate: l’uomo aveva ripetutamente approfittato dei momenti in cui si trovava da solo con la nipote per perpetrare su di lei atti di violenza sessuale. Gli abusi sono andati avanti finché la piccola si era sfogata con un’amica che aveva fatto poi emergere la tremenda storia, arrivata poi in tribunale.

Nonno accusato di violenza sessuale sulla nipote: la decisione del giudice

L’85enne si è, dunque, trovato imputato a processo. Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza dei giudici della Prima sezione collegiale: l’uomo è stato condannato per il reato di violenza sessuale aggravata, perché la piccola aeva meno di 10 anni quando sono iniziati gli abusi. La pena comminata ai danni del nonno è pari a cinque anni e sei mesi di reclusione.