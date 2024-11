Violenza su donne: aula Camera rinvia voto su mozioni

Roma, 19 nov (Adnkronos) - L'aula della Camera ha votato, per 20 voti di differenza, lo spostamento alla prossima settimana del voto sulle mozioni sulle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Non sussistono le condizio...

Roma, 19 nov (Adnkronos) – L'aula della Camera ha votato, per 20 voti di differenza, lo spostamento alla prossima settimana del voto sulle mozioni sulle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Non sussistono le condizioni", ha detto in aula la presidente della commissioni sul Femminicidio Martina Semenzato chiedendo il rinvio del voto.