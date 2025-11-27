Violenza su donne: Bergamini (Fi), 'approfondimento non è eresia, ma serietà'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La proposta di legge sulla violenza sessuale, su cui al Senato è stato chiesto un supplemento d’esame, ha un contenuto che va a intervenire nella dimensione intima delle persone, dunque ha un impatto enorme. C’è un rischio, assolutamente da...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La proposta di legge sulla violenza sessuale, su cui al Senato è stato chiesto un supplemento d’esame, ha un contenuto che va a intervenire nella dimensione intima delle persone, dunque ha un impatto enorme. C’è un rischio, assolutamente da evitare, e cioè l’introduzione di una normativa che configuri l’inversione dell’onere della prova.

Così come che possa delinearsi un’eccessiva discrezionalità interpretativa". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e vice segretario nazionale di Forza Italia.

"Essere garantisti significa avere lo scrupolo di creare le condizioni affinché una legge non sia strumentalmente applicata. Chiedere un approfondimento ulteriore e nuove audizioni non è certo un’eresia, ma una dimostrazione di serietà. Il legislatore consapevole non cerca bandierine ma migliora diritti e sicurezza dei cittadini", conclude.