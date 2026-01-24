Violenza su donne: Bisa (Lega), da Pd schizofrenia politica'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “A leggere il Pd viene da chiedersi il perché di tanta schizofrenia politica: è il Pd ad aver chiesto un abbassamento delle pene. A provarlo lo stenografico del Senato, da cui si evincono le posizioni di chi ieri chiedeva una cosa e oggi invece attacca...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “A leggere il Pd viene da chiedersi il perché di tanta schizofrenia politica: è il Pd ad aver chiesto un abbassamento delle pene. A provarlo lo stenografico del Senato, da cui si evincono le posizioni di chi ieri chiedeva una cosa e oggi invece attacca proprio sullo stesso tema. Una schizofrenia politica assurda e inaccettabile su un tema che richiederebbe non propaganda ma serietà e rispetto.

La violenza sessuale non può diventare terreno di mistificazione politica”. Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Giustizia Ingrid Bisa.